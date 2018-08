«Importante migliorare la viabilità provinciale», la crociata del sindaco di Bonefro

BONEFRO. In riferimento alla recente attività sismica in provincia di Campobasso, il sindaco di Bonefro Nicola G. Montagano ha comunicato a prefettura, protezione civile, Regione Molise e Provincia di Campobasso che è in corso la raccolta delle segnalazioni, da parte dei cittadini, inerenti i danni riportati, per effetto del sisma in oggetto, dagli edifici siti nel territorio comunale.

Alcune segnalazioni sono già pervenute. «Si rappresenta, altresì, che nel nostro Comune sono presenti numerosi edifici e manufatti già danneggiati dal sisma del 31.10.2002 e non interessati attualmente da alcun intervento di consolidamento e che determinano, ad oggi ed in seguito alle ulteriori recenti scosse di terremoto, una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In ogni caso si precisa che le recenti scosse sono state avvertite distintamente in tutto il territorio comunale e, alla luce di quanto sopra, si ritiene prioritario procedere alle verifiche necessarie. Infine si richiama l’attenzione alla centralità del ruolo alternativo che la rete viaria provinciale, attraversante anche Bonefro, svolge nei casi di chiusura al traffico della Fondovalle Bifernina. Pertanto si chiede un urgente intervento di ripristino delle criticità già segnalate in numerose precedenti occasioni (viadotto Bovara), rimarcando anche in questa sede la necessità di realizzare un tratto viario alternativo all’attraversamento del centro urbano di Bonefro».