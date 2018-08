“Usi e costumi del nostro Molise”: istanti di vita passata delle nostre terre

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il nostro cammino nel mondo, guidato da quell’intimo sogno che anima ciascuno, a volte ci conduce in luoghi imprevisti donandoci calma e riflessione.

La mostra fotografica “Usi e costumi del nostro Molise” –a cura di Francesco Cocco- esposta in questi giorni presso la Chiesa Greca a Santa Croce di Magliano, è un non luogo di ristoro per coloro che anelano alla quiete dell’animo.

Una raccolta di foto -gran parte dell’archivio Lefra nome d’arte di Leonardo Remo Tartaglia fotografo insigne nato nel 1933 a Ripalimosani- che testimonia la vita dei paesi molisani dagli anni quaranta fino agli anni settanta/ottanta, gelosamente custodita da Cocco nella sua collezione privata.

E’ un perdersi nella memoria collettiva di un popolo che ha avuto in sorte un vivere di sacrifici; attraverso lo scorrere delle foto, gli occhi rimandano immagini alle nostre emozioni, immagini di un vissuto che geneticamente ci appartiene.

L’animo dell’osservatore, dapprima in tumulto e poi commosso, alla fine si quieta facendo spazio per accogliere il messaggio che traspare da quelle esistenze in balia dell’incerto, con i volti incartapecoriti più dagli stenti che dal tempo.

Affiora così il senso profondo di queste foto che ritraggono scene di un mondo che sarebbe cambiato di lì a poco, foto veraci senza artifizio alcuno; ed è allora che l’osservatore può vederci ciò che più gli è affine.

Ci si può leggere la nostalgia per un passato nemmeno troppo lontano, un ricordo di quando bambini si aiutava nei lavori di stagione; ci si può far solleticare dalla curiosità per un mondo conosciuto attraverso i racconti dei nonni, lasciandosi sorprendere dalla bellezza genuina dei volti consegnati alla pellicola prima ancora che ne avessero consapevolezza.

Arriva un messaggio chiaro e profondo, quello del vigore della vita sulla sofferenza. La determinazione e l’orgoglio di vivere nello scorrere del tempo attraverso la dignità di essere umani.

E una volta lì sull’uscio, il pensiero vola ad un’analogia inevitabile tra Lefra, Francesco Jovine e Pietro Mastrangelo tre tra i grandi molisani che, avendo amato la loro terra e le sue genti, ci hanno consegnato -ognuno con la propria arte- una testimonianza importante in cui poter individuare un archetipo.

Grazie a Francesco Cocco, cultore dell’arte che prosegue nel suo lavoro pur senza supporto alcuno, per solo amore di conoscenza e condivisione proprio come i protagonisti delle foto di Lefra, senza aspettarsi nulla in cambio.

La mostra fotografica è aperta gratuitamente al pubblico fino al giorno ventisei agosto presso i locali della Chiesa Greca in Corso Umberto I a Santa Croce di Magliano dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 18.00 in poi.

Giovanna Vizzarri