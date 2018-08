Cercasi mozzo per il motopeschereccio Pegasus, chiamata d'imbarco in Capitaneria

TERMOLI. Nuova chiamata d’imbarco marittimo quella prevista per le ore 9, del 22 agosto.

Riguarda la richiesta di un marinaio con qualifica di marinaio/mozzo, da imbarcare a bordo del m/p "Pegasus" iscritto al n. Tm 108 dei registri navi minori e galleggianti della Capitaneria di Porto di Termoli.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio A/S della Capitaneria di Porto, entro e non oltre le 9, del 22 agosto, munito di: libretto di navigazione di 1^ ctg o foglio di ricognizione 3^ ctg, tesserino d’iscrizione nel registro dei pescatori, certificato medico di visita preventiva d’imbarco, e per i soli marittimi muniti di libretto di navigazione (1^ ctg della gente di mare), visita biennale in corso di validità.

Trascorso inutilmente il termine indicato (entro e non oltre le 9, del 22 agosto), l'esito chiamata sarà considerata negativa.