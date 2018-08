Romagnuolo: “Per attrarre i pensionati candidiamo il Molise”

CAMPOBASSO. «Condivido totalmente la proposta di Matteo Salvini, e cioè quello di creare in Italia una zona in cui i pensionati italiani e stranieri percepiscano la pensione al lordo così come avviene in Portogallo e in Spagna.

In pratica, godono di particolari benefici fiscali, aspetto questo che li spingerebbe a trasferirsi nel Molise. D'altronde, questa idea di Salvini, è sostenuta fattivamente anche dal cardiologo isernino Ulisse Di Giacomo.

Proporrò quindi al Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, e questo lo farò come capogruppo della Lega al Consiglio Regionale, la candidatura del nostro Molise, della nostra Regione che a mio modesto parere ha tutte le caratteristiche che possono fra breccia tra una popolazione libera da impegni lavorativi e che in pochi chilometri trova mare, montagna, laghi, collina, ambiente, archeologia.

Sarebbe questo anche un modo per ripopolare i nostri comuni, e vedere realizzato il sogno di ogni molisano e cioè quello di usufruire di una efficiente ed efficace sanità che sia tale nei fatti».

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega Provinciale Campobasso.