Molise in Vita, camminata naturalistica a Montedimezzo

TERMOLI. L'Associazione Molise in Vita continua a proporre a tutti coloro che amano la natura incontaminata del Molise, una camminata in relax tra le bellezze naturali della nostra regione e propone per mercoledì 22 agosto una visita guidata nella fiabesca area di Collemeluccio Montedimezzo, in provincia di Isernia.

Si partirà in bus da Termoli per una giornata indimenticabile, immersi nella natura di una regione piccola come la nostra, ma che contiene tanti piccoli tesori nel suo scrigno naturale.

Per maggiori informazioni potete visitare il portale di www.moliseinvita.it.