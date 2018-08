Lotta allo spaccio, quattro persone fermate dalla Polizia

CAMPOBASSO. Personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi tesi a contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti ha segnalato alla Prefettura di Campobasso tre soggetti, ai quali è stata sequestrata droga per uso personale. In particolare: T.M di 32 anni, trovato in possesso di gr.1,05 di eroina e grammi 0,20 di sostanza stupefacente tipo sintetico, S.D. di 21 anni, trovato in possesso di grammi 0,80 di eroina, D.A.A. di 40 anni, trovato in possesso di grammi 0,64 di eroina, ed un un campobassano di 27 anni, trovato in possesso di gr. 0,58 di hashish, per uso personale.