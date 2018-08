Romagnuolo: "Parole preoccupanti quelle di Borrelli sul terremoto"

CAMPOBASSO. «Alla paura, altra paura. Sono certa che dopo le oltre 200 scosse avvenute negli ultimi giorni nel perimetro sismico tra Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Guglionesi, Palata e Larino, la dichiarazione del capo della protezione civile Angelo Borrelli dette alla stampa, e cioè che “Non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di più elevata intensità", ha generato non poco allarmismo, ha creato non poche preoccupazioni nella popolazione e in quella del Basso Molise in particolare.

I cittadini già preoccupati, ora sono impauriti, adesso sono quasi in preda al panico. Riconosco sicuramente che nessuno è in grado di prevedere un terremoto, di sapere quando avverrà e quando terminerà, riconosco che nell’incertezza prevenire è la cosa migliore per i cittadini ma probabilmente, quella dichiarazione fatta in quel modo in queste ore preoccupa non poco, è terribile.

Del dott. Borrelli, ho la massima fiducia ed accetto totalmente il suo invito a tenera alta la guardia ma, nella preoccupazione generale, forse avrebbe fatto bene solo ad invitare i cittadini che non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni, di rivolgersi ai Comuni nei punti di assistenza. Adesso spero soltanto che finalmente nel Molise, torni la quiete e la serenità tra le popolazioni ormai stremate».

Aida Romagnuolo