Terremoto in Basso Molise: esiti dei sopralluoghi a Montefalcone Nel Sannio

MONTEFALCONE NEL SANNIO. I sopralluoghi effettuati dai Tecnici della Protezione Civile e dall’Ufficio C.o.c del Comune hanno dato i seguenti esiti: Chiesa San Silvestro Papa dichiarata momentaneamente inagibile; Casa di Riposo della Carità dichiarata inagibile una piccola area; Caserma dei Carabinieri risulta agibile; Scuola agibile;

Si informa inoltre, che presso l’ex bocciodromo sono state montate tre tende della Protezione Civile come azione preventiva.

Tali tende sono a disposizione dei cittadini le cui abitazioni risultino inagibili dopo i sopralluoghi effettuati, ma anche per coloro che non si sentono in sicurezza nelle proprie abitazioni anche se non hanno subito lesioni.