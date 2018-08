TERMOLI. Venerdì 24 agosto 2018 alle ore 19,00 presso la sede sita in Via Panama, 28 a Termoli (di fronte Chiesa del Carmelo), si terrà un dibattito politico aperto a tutti sulle "prossime elezioni amministrative del 2019 e, sulle varie ipotesi di alleanze politiche", coordinato dal capogruppo della Lega alla Regione Molise Aida Romagnuolo.

L'invito è esteso a tutte le forze politiche, movimenti e comitati che hanno come obiettivo primario, quello di riconsegnare ai cittadini le varie amministrazioni comunali come quella di Termoli e di Campobasso da anni in mano ad una sinistra che ha avuto il solo scopo di distruggere le identità di un sano territorio, di caricare sulle spalle dei cittadini, tasse e disservizi, di rendere le strade e le scuole obsolete.

Ad ogni costo, dobbiamo liberare i nostri comuni dalla piovra dell'indifferenza e dell'inefficienza legalizzata dagli avventurieri della sinistra. Ridiamo voce a chi, la voce l'hanno soffocata ormai da anni.

Tutti possono partecipare al dibattito. La Lega c'è, è massicciamente presente sul territorio molisano e, soprattutto in questo delicato momento politico, è al fianco del ministro Matteo Salvini, lo invita a non mollare e a non cedere ai ricatti scaturiti a seguito dei fatti della nave U. Diciotti. Io, come capogruppo della Lega alla Regione Molise, come dirigente, come molisana e come militante, sono e sarò sempre al fianco di Matteo Salvini.