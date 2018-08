Vaccini, criminalità organizzata e forestale: si lavora a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Molti gli argomenti trattati questa mattina a Palazzo D’Aimmo in Consiglio Regionale.

In primis i Consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli hanno presentato una proposta di legge dal titolo: ”legge organica in materia forestale”.

La PdL - come si legge nell’art. 1 - si pone, tra le altre cose, l’obiettivo di far perseguire alla Regione Molise le finalità di: valorizzare il territorio, l’ambiente e le risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi; attuare una razionale gestione selvicolturale; prevenire il dissesto idrogeologico; tutelare gli ambienti naturali di particolare interesse e valorizzare i prodotti del sottobosco; ottimizzare i livelli occupazionali nel settore forestale attraverso la vivaistica forestale.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, ha assegnato per l’esame di rito la proposta di legge alla II Commissione consiliare permanente, Sviluppo Economico, competente per materia.

I Consiglieri regionali Vittorio Nola, Andrea Greco, Patrizia Manzo, Fabio De Chirico, Valerio Fontana, Angelo Primiani, hanno presentato invece, una proposta di legge dal titolo “Istituzione di una Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise”.

L’atto di iniziativa legislativa prevede – come si evidenzia nella relazione di accompagnamento- l’istituzione, a norma dell’art. 29 dello Statuto della Regione Molise, di una Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, al fine di effettuare studi sul fenomeno mafioso e malavitoso collegato alla criminalità organizzata.

“Ciò anche al fine – si legge ancora nella relazione- di assicurare la massima attenzione verso quei fenomeni che frenano lo sviluppo e tengono sotto scacco intere aree del territorio”.

La PdL è stata assegnata, per l’esame di rito, dal Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, alla I Commissione consiliare permanente, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, competente per materia.

Il Consiglio Regionale si è concluso con la proposta di legge concernente: “Disposizioni in merito alle vaccinazioni perminori di età”, presentata da i Consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

L’iniziativa legislativa prevede - come si specifica nell’articolo 1 - che costituisce requisito per l’iscrizione annuale ai Nidi d’infanzia, ai Servizi integrativi per la prima infanzia e alla Scuola dell’infanzia, l’aver assolto, “nel rispetto del calendario vaccinale, agli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale”.

L’ultimo comma dello stesso articolo 1 prevede quindi che la Giunta regionale emani le linee guida e le modalità attuative della legge “anche tenendo conto dei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”.

La proposta di legge è stata assegnata per l’esame di rito dal Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, alla IV Commissione consiliare permanente, Servizi Sociali, competente per materia.