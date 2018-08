Tartaglione: «Serve stato di emergenza, il Governo dia risposte immediate»

CAMPOBASSO. In una nota Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Molise, perora la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo:

«Dopo il terremoto lo Stato non abbandoni il Molise, come giustamente chiede la nostra capogruppo Gelmini, e venga dichiarato subito lo stato di emergenza. C’è la necessità di sostenere una comunità preoccupata per l’intensificarsi dello sciame sismico. Si approfitti della relazione tecnica alla quale sta lavorando il governatore Toma per individuare interventi e lavori di messa in sicurezza, perché ragionare in modo organico di prevenzione è l’unico modo efficace per affrontare i bisogni del nostro martoriato territorio. Il governo deve essere sempre presente e dare risposte immediate, e non fare passarelle dopo le tragedie. Aspettiamo un segnale concreto da Conte, Salvini e Di Maio».