La Cattolica torna in piazza Monumento: stand fino al 2 settembre

TERMOLI. Da oggi e fino al 2 settembre, dalle ore 17 fino alle ore 21 a Termoli sarà attivò in piazza Monumento uno stand informativo della Fondazione Giovanni Paolo. Gli specialisti del Centro d’eccellenza molisano incontreranno la popolazione, per illustrare i servizi offerti alla comunità e anche per offrire consigli e consulenza sulla prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari. Verrà anche distribuito del materiale informativo.