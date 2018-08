VASTO. Tra i protagonisti dell'annata sportiva del circolo Tennis Vasto c'è anche l'atleta termolese Alberto Mastrangelo.

Le squadre di D2 e D1 promosse, la Tambelli campionessa regionale Under 11, Priscintelli che si è distinto in varie competizioni arrivando sempre in finale. Sono solo alcuni dei motivi per cui la stagione sportiva 2017/2018 del Circolo Tennis Vasto Antonio Boselli è stata considerata "da incorniciare". Trionfi che fanno il paio con l'organizzazione di eventi che hanno riscosso enorme successo e serate goliardiche e conviviali che il Circolo è solito organizzare. Mercoledì sera, grazie all'idea del direttore del Circolo, si è svolta una festa in cui sono stati premiati gli atleti che hanno portato in alto il nome del circolo per una intera stagione. Partendo dalla D2 con Antonio Portafoglio, Ilario Corbo, Livio Vizioli, Maurizio Acquarola, Roberto Tascione, passando poi alla squadra di D1 con il capitano Paolo Cartuccia, Stefano Di Matteo, Lorenzo Marini, Alberto Mastrangelo e la maestra Marianna Perpetua.

Riconoscimenti per Anna Tambelli e Michele Prisciantelli. "Encomiabili gli atleti sia sotto il profilo sportivo che umano" spiega il presidente Eugenio Spadano "e apprezzabile il direttivo per il lavoro svolto e le idee diventate poi realtà nel corso della stagione. Volevamo vincere due campionati e lo abbiamo fatto in modo esemplare. E stiamo lavorando molto bene anche con i più giovani. Lo Junior Next Gen è andato benissimo cosi come altri tornei nazionali e vogliamo crescere ancora". "Continuate cosi, avrete sempre il nostro supporto" plaude Luciano Ginestra presidente del Comitato regionale FIT.