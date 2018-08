Romagnuolo: «Nave Diciotti ancorata a Catania, io sto con Salvini»

CAMPOBASSO. «Alla giusta attenzione e alla opportuna solidarietà che in questi giorni sto portando personalmente in giro nei vari comuni del Molise che hanno subito danni per il terremoto, non posso esimermi di manifestare tutto il mio apprezzamento per il comportamento deciso e determinato del Ministro della Difesa Matteo Salvini sulla vicenda che vede coinvolta la nave della Guardia Costiera Diciotti. Con questo, sottoscrivo e sottolineo con fermezza che "io sto con Salvini".

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione Molise.

Ovviamente - ha continuato Romagnuolo - ho non poche riserve mentali sull'atteggiamento di alcuni uomini del M5S ed in particolare, sulle dichiarazioni rese da Fico e del suo attacco portato nei confronti del nostro Capitano Salvini.

L'on. Fico - ha proseguito Romagnuolo - è personaggio alquanto pittoresco e molto discutibile per le sue note idee di sinistra, comportamento questo che lo rende poco attento e poco adatto al ruolo istituzionale che ricopre.

Infatti di Fico, ricordiamo solo che nel corso del nostro inno nazionale, teneva le mani in tasca, una vera oscenità e, che somiglia sempre di più alla Boldrini.

Naturalmente ha ancora detto Romagnuolo - non condivido anche quanto dichiarato dall'on. Federico che ha chiesto l'immediato sbarco dei 150 migranti ospiti sulla nave Diciotti ancorata a Catania e, quanto poi scritto da Gravina, consigliere comunale di Campobasso che ha elogiato Minniti. Ormai - ha concluso Romagnuolo - i nostri alleati di governo del M5S, sono alla frutta».

