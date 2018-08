In giro col diabete: alla scoperta del Molise che non esiste

TERMOLI. Si conclude oggi, alle 14, con l'arrivo sul lungomare Nord Cristoforo Colombo e l'incontro con la cittadinanza la kermesse denominata "In giro col diabete" #ilmoliseesiste, 3 giorni alla scoperta della regione Molise che non esiste. La carovana è partita da Agnone venerdì mattina, per raggiungere l'Abbazia di San Vincenzo al Volturno in serata. Ieri dall'Abbazia a Casacalenda e stamani da Casacalenda a Termoli. Diversi gli appuntamenti in calendario oggi, alle 18 spettacolo teatrale "Il diabete allo specchio" di Francesco Bramato, musicista e sceneggiatore, con Alessandro Santantonio. Alle 18.45 conferenza medica in sala consiliare e racconto del ciclo-viaggio con i diabetologi Celeste Vitale e Marco Tagliaferri. Seguirà un buffet in musica.