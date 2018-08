CASACALENDA. Con il risultato finale di 3 set a 2, la squadra dei Tiki Taka si aggiudica l’edizione 2018 della Fantapallavolo di Casacalenda battendo I TRITI in un’avvincente ed entusiasmante partita giocata sabato sera nella palestra “Angelo Licursi” dell’Istituto Comprensivo.

Il torneo, appuntamento fisso dell’estate kalendina da diversi anni, ha visto la partecipazione di nove squadre miste affrontarsi in un unico girone nel quale, le prime quattro classificate, hanno disputato le semifinali e poi le finali.

Sul podio, oltre ai Tiki Taka e a I Triti, si sono posizionati terzi i Misfits che hanno avuto la meglio, nella finale per il 3° e 4° posto, sui ragazzi del Bar Mabel.

Il torneo, iniziato il 17 agosto, ha avuto un unico filo conduttore: divertimento e correttezza. La giusta competizione tra le squadre ed un sano pizzico di rivalità, hanno decretato i vincitori.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un ricordo dell’iniziativa e sono stati premiati anche la miglior giocatrice, Giorgia Palaia, il miglior giocatore, Sebastiano Scardera, il più giovane, Giuseppe Di Tommaso e il meno giovane, Pietro Vetrone. Riconoscimenti alla carriera ai veterani Maurizio Mendozzi e Pasquale Macciola e premio speciale al trio delle meraviglie Igor Di Tota, Francesco Pietracupa e Sebastiano Scardera, giovani promesse del volley.

Tanto pubblico ha fatto da cornice a tutte le gare disputate e numerose sono state le presenze registrate anche dai paesi limitrofi a Casacalenda. Lo sport come momento di aggregazione e relax in questa estate particolarmente “movimentata” e climaticamente instabile.

“Carmine Di Rienzo, Marco Sciscente e gli Standisti sono stati i pilastri di questo torneo – dichiara Antonio Rosa presidente della Polisportiva – a loro il mio principale ringraziamento per il lavoro di volontariato fatto che ha consentito che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. L’evento sportivo estivo ha coinvolto, come sempre, tutto il paese, i villeggianti che lo hanno affollato e molte famiglie hanno trascorso le serate in nostra compagnia. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere all’altezza del compito ed i complimenti che abbiamo ricevuto alla fine del torneo ci compensano dei sacrifici che ognuno di noi ha fatto per la buona riuscita della manifestazione.

Il settore volley della Polisportiva, tra qualche settimana, tornerà ad allenarsi. Parteciperemo ancora al campionato regionale di Prima Divisione maschile e riconfermiamo anche il settore giovanile per far crescere le nuove generazioni.”