Grande partecipazione in Molise per il torneo di calcio balilla Copyright: campobassoweb.it

RIPABOTTONI. Lo Staff di Trivisonno Biliardi e Giochi marca in tre settimane due presenze extra regionali e due in casa.

L'ultima, lo scorso venerdì, a Civitella Alfedena, presso il "Camoscio" di Salvatore Torella, 22 le squadre partecipanti. 25 le coppie invece partecipanti al torneo di Ripabottoni presso "Bar Centrale" del Sindaco Orazio Civetta.

Prova generale di gradimento invece per Silvi Marina (Te), nei giorni 10, 11 e 12 Agosto: in previsione una seconda tappa nei prossimi mesi.

Infine, una piacevole e fresca serata estiva, quella del 7 agosto, ha ospitato 17 squadre nella pinetina di Castropignano, in una serata a base di buon cibo ed ottima musica, organizzata dalla pro loco del posto.

Registrato in tutti i tornei un evidente incremento di partecipanti, questo a dimostrazione da un lato che nei giorni festivi si torna sempre nel paese d'origine, dall'altro che i piccoli borghi in estate pullulano di giovani e si riempiono per le giornate più belle, fresche piovose e calde che siano.

E' stato un mese intenso di lavoro ma la partecipazione è stato l'appagamento più grande.

A breve la data della "Finalissima dei Campioni" che si terrà a Campobasso, presso la sede di Trivisonno Biliardi e Giochi di Via San Giovanni.