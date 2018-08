Formazione Primaria Unimol, in scadenza l’iscrizione al test di ammissione

CAMPOBASSO. A.A. 2018/2019 – Domanda ammissione corsi a numero programmato: prossima la scadenza, dunque, per Formazione primaria. 135 i posti assegnati all’UniMol per la formazione delle prossime generazione di maestre e maestri.



La riconferma ministeriale del numero di posti (135) messi a disposizione di UniMol per i futuri insegnanti rappresenta un chiaro segnale di apprezzamento ed un risultato che si spiega grazie al lavoro di consolidamento e arricchimento del piano di studi di Formazione primaria, oltreché alla qualità ed alle opportunità del percorso di tirocinio svolto nelle scuole polo del sistema dell’istruzione italiano, alle opportunità di studio all’estero del programma Erasmus+ ed alle mirate e specifiche politiche di orientamento in ingresso, sempre più attente anche a chi vuole intraprendere questo percorso e una laurea già la possiede.

Tutto questo, naturalmente, senza tralasciare la sintonia comune con i tutti i soggetti operanti nel campo della filiera formativa e del sistema educativo di cui la scuola è struttura portante. Il prof. Luca Refrigeri, di recente rieletto Presidente del Corso di Studi (CdS) per il triennio 2018-2020, sottolinea che i risultati dell’apprezzamento della qualità del percorso di laurea sono l’effetto di un lavoro corale di equipe, di tutti, docenti del corso, tutor del tirocinio, personale amministrativo e, in particolar modo, degli studenti rappresentanti in Consiglio di CdS, che svolgono un ruolo fondamentale e di collante nel processo di crescita dei livelli della qualità del percorso didattico-universitario.

Ed allora non resta che affrettarsi. È prossima dunque la scadenza, dunque, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. La domanda di ammissione deve essere presentata via web entro le ore 12.00 del 06 settembre 2018. Sempre entro il termine perentorio del 6 settembre, gli interessati devono anche perfezionare l’iscrizione provvedendo al versamento della quota di partecipazione alla selezione pari a € 55,00 che può essere pagata presso qualunque sportello bancario utilizzando esclusivamente il MAV che la procedura genera al termine del processo di iscrizione al concorso andando sul pulsante “Pagamenti”. I tempi per le iscrizioni al test di ammissione sono ormai agli sgoccioli.

Restano ancora pochi giorni per iscriversi alla prova selettiva per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione per l’anno accademico 2018/2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.