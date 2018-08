Classe di ferro 1978: a Ururi i 40enni ricevuti dal sindaco e dal parroco

URURI. Agosto, si sa, è il periodo in cui ci si riunisce, si torna spesso al paese natio per le vacanze estive e, quale migliore occasione per festeggiare un traguardo importante come il raggiungimento dei 40 anni? Così, sabato 25 agosto, la classe 1978 si è riunita per celebrare un obiettivo comune: l’essere entrati in una fase della vita che può, finalmente definirsi “matura”. Se nel passato si entrava nella cosiddetta fase della maturità ben prima, oggi si può dire che, al di là delle scelte di vita di ognuno- sposati, non sposati, figli, non figli- i quarant’anni rappresentano uno spartiacque, una soglia “psicologica”! Ma i quarantenni di oggi, e quelli di Ururi non fanno eccezione, sono completamente diversi dal passato: giovanili, sportivi, impegnati, divertenti. Così sono gli uomini e le donne del 1978: tante persone con vissuti diversi e scelte diverse dalla loro vita che si sono riuniti, hanno brindato alla gioia di ritrovarsi e del traguardo raggiunto. La giornata si è svolta con una messa presso la Chiesa Madre celebrata dal parroco don Fernando, poi nella casa comunale dove hanno ricevuto dal sindaco un attestato ed infine, sfidando pure la paura del terremoto, tutti insieme a divertirsi in un locale ricordando la scuola, il passato, gli amici, i traguardi e raccontando il presente come nella migliore delle rimpatriate tra vecchi amici!