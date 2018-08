Voucher di conciliazione, indetto l'Avviso Pubblico per la presentazione della domanda

LARINO. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che nella giornata odierna è stato indetto l'Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di concessione del voucher di conciliazione.

La misura, a valere sul POR FESR-FSE MOLISE 2014/2020 azione 6.3.1, è rivolta alle donne, inattive o disoccupate o occupate, di età compresa tra i 18 compiuti e i 65 anni non compiuti, residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino (Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Morrone del S., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di M., Ururi), e che si trovano nella condizione di assistere un familiare anziano in condizione di non autosufficienza e con il quale sussiste un rapporto di parentela o affinità entro il 2°grado.

Il voucher, di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne, consiste nella fruizione per mesi 12 (6 accessi settimanali x 52 settimane) dei servizi di assistenza domiciliare rimborsati direttamente dall’ATS di Larino al soggetto erogatore al termine di ogni mese in relazione a numero di accessi effettuati presso il domicilio dell’anziano per il quale la donna ha richiesto ed ottenuto la concessione del presente beneficio.

Le donne, che risulteranno destinatarie del voucher di conciliazione, potranno scegliere un/1 solo soggetto erogatore del servizio di assistenza domiciliare tra quelli inseriti nell'elenco degli operatori economici/cooperative sociali autorizzate dall'ATS di Larino. Il predetto elenco sarà reperibile dal 20 settembre 2018 sul sito del Comune di Larino www.comunelarino.it nella sezione homepage.

Tutta la documentazione con la relativa modulistica è scaricabile dall'albo pretorio online odalla homepage del sito istituzionale del Comune Capofila di Larino www.comunelarino.it, nonché reperibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale del proprio comune di residenza.