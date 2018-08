Contributi per la promozione dei vini, al via la presentazione delle domande

CAMPOBASSO. Si informa che, con Determinazione dirigenziale numero 4247 d3el 27 agosto 2018, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo, a valere sulla quota parte regionale assegnata a tale misura per l’annualità 2018/2019.

I progetti dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12 di mercoledì 28 settembre 2018 al ‘Servizio Economia del Territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese’ di Via Vico, 4 a Campobasso.

Modulistica e informazioni utili si possono reperire sul portale del ministero (politicheagricole.it).