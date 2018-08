Cennamo: «Troppe donne in commissione, si viola Costituzione»

CAMPOBASSO. La consigliera di Parità della regione Molise, l'avvocato Giuseppina Cennamo, in una nota esprime perplessità sulla elezione di 14 donne in Commissione regionale per la parità e la pari opportunità, così come da bando apparso sul bollettino della regione il 1 agosto scorso, che avverrebbe alla luce di una legge, secondo la Cennamo, datata e incostituzionale.

«Sul BURM n. 46 del 1/8/2018 è pubblicato l'AVVISO n.2/18 concernente la elezione- da parte del Consiglio Regionale - di n. 14 donne in seno alla Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità. Tale elezione avviene alla luce della Legge. Regionale 13 aprile 2000 n. 23.

La sottoscritta Consigliera Regionale di Parità, rileva che la legge suddetta, oltre ad essere datata, non risponde al principio costituzionale di parità di cui all'art. 3 Cost., benchè richiamato dall'art. 1 della legge medesima.

Inoltre, a parere della scrivente, sembra davvero elevato e, dunque, non necessario, il numero delle sue attuali componenti, cui si aggiunge il /la Consigliere/a di Parità ai sensi del D.lgs 198/2006 e succ. modif.

Con missiva del 28/8/2018 ha chiesto al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri tutti, deputati a legiferare, che la legge venga modificata/integrata con urgenza onde non procrastinare ulteriormente la violazione del summenzionato principio costituzionale.»