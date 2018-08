TERMOLI. Più volte il Magistero della Chiesa ed i vescovi italiani si sono pronunciati sulla necessità di una vera e propria formazione per coloro che svolgono il ministero della musica sacra nelle parrocchie. La ministerialità del canto sacro esige una adeguata preparazione tecnica e liturgica. Per rispondere a questa esigenza, la Diocesi di Termoli-Larino sostiene da diversi anni l’Istituto Diocesano di Musica Sacra. La sua attività, condivisa dal vescovo, Gianfranco De Luca, è pertanto indirizzata a quanti, laici o consacrati, sono chiaramente motivati al raggiungimento delle competenze necessarie alla pratica organistica, alla direzione di coro, al canto e all’animazione liturgico-musicale in generale. Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2018/2019 con i corsi rivolti alla formazione di giovani e adulti nei seguenti indirizzi di studio:

- corso di Formazione per animatore liturgico-musicale;

- diploma di organo liturgico;

- diploma in direzione di coro;

- diploma di canto liturgico; diploma in altro Strumento (chitarra, violino, flauto, clarinetto, ecc.) per uso liturgico.

Le lezioni si svolgono all'ex seminario vescovile di Piazza Sant'Antonio a Termoli. Informazioni dettagliate sulla durata dei corsi, sui programmi di studio e sulla frequenza delle lezioni sono disponibili sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo: www.musicasacratl.it o sulla pagina Facebook. È necessario sottoscrivere un apposito modello di domanda reperibile in Segreteria, nelle Parrocchie o sul sito dell’Istituto. La domanda, debitamente compilata, potrà essere consegnata a mano o inviata al seguente indirizzo di posta: segreteria@musicasacratl.it entro il 15 settembre 2018. I costi saranno in gran parte sostenuti dalla Diocesi. Per informazioni è possibile contattare anche il dott. Paolo Tarantino: 3473521410.