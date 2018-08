Primo settembre, 13° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato

GUARDIALFIERA. Il primo settembre è la “13° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato”, riportiamo l'annuale pensiero di Vincenzo Di Sabato dal titolo “Coltivare l’alleanza con la terra”.



«Il mattino del 18 agosto ho traforato una geometria mirabile di luce; l’armonia architettonica di boscaglie fiancheggianti la sinuosa e ripida provinciale tra Acquaviva e Castelmauro; ho contemplato i pilastri di querce aggrappate a dirupi olezzanti di silenzio. A caso, ho percorso una via di bellezza! Tutte le altre strade da Palata a Guardialfiera erano interdette dal terremoto. Rasentato Civita, ho sforacchiato il bosco “S. Nazzario” del mio paese: il tempio della natura, dentro il quale il finito parla dell’eterno e la cupola di quel cielo evoca l’infinito. Lo stormire dei cespugli, il frusciare dei quercioli, il dettaglio dei colori, la freschezza dei prati, lasciano traspirare aliti di Dio.

Ritornando, dunque, da “esule” alla mia casa – dalla quale due sere prima avrei dovuto evacuare – lungo il viaggio mi prefiguro la magnificenza e la sostanza della 13^ Giornata Nazionale per la Custodia del Creato. Tema per il 2018: “Coltivare l’alleanza con la terra”. Celebrazioni fissate per oggi sabato 1° settembre. E - così come da dodici anni tento di azzardarne la lettura - ammannisco ancor oggi l’abituale fastidio.

Le Commissioni Episcopali (per i problemi sociali e il lavoro, per la giustizia e la pace, l’ecumenismo e il dialogo) hanno elaborato un Messaggio che è tutta una sfida persuasiva rivolta al mondo politico ed economico; all’universo industriale e culturale; alla Chiesa; all’uomo testardo e all’uomo semplice e saggio di sempre. Già dal primo rigo, c’è una ruzzolata di gioia per chi saprà trovare e gustare la pace interiore legata alla passione per l’ecologia; per chi sa abbracciare le fragilità ambientali e trovare l’orientamento verso nuovi stili equilibrati di vita e di consumi.

Giorno del creato, oggi, offeso per il male che implacabilmente gli provochiamo. Un Creato smanioso, tuttavia, di ripristinare il giusto ordine delle cose, riproponendo la “ratio” secondo cui la Terra è di Dio e che ogni figlio di Dio deve agire e gioire, riconoscendosi utente e custode di tanta ricchezza. Un Cosmo che chiede di proteggere gli equilibri naturali; di verificare l’uso irrazionale dei pesticidi; di bloccare le irresponsabili cause di catastrofici mutamenti climatici e bombe d’acqua; di difendere i raccolti; di definire regole condivise anche nei minuscoli ambienti nostri, capaci di troncare gli inquinamenti. Basta amare un campicello, la campagna, questo nostro suolo per apprezzarlo e per capirlo. E basta capirlo, dunque, per poterlo poi amare di più! E’ così che l’amore diventa anche economia. Chi calcola vantaggi e perdite in una partita di giro, in una operazione contabile, in un’azione e in una relazione, non ama; non conosce la liberalità dell’amore. Eppure sappiamo compiere l’amore. Accanto alle vergogne più infamanti, si levano infatti, anche qui, nuovi gesti di bene e di generosità. Il grido di disperazione s’intreccia sempre con l’anelito della fratellanza. E l’abbiamo sperimentato, nei giorni passati, proprio in questa porzione di terra nostra, ferita dalle crudeltà telluriche.

Quante nobiltà, quante azioni belle compiute. E non ve ne saranno mai di così alte e irraggiungibili, tali da impedirci di “coltivare l’alleanza con la terra”. Saranno, forse, soltanto le nostre ali troppo corte. Però il volo non è mai rasente e né l’inerzia c’impedirà di sviluppare i muscoli e di far crescere le penne».