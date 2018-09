VASTO. Sono arrivati a partire da questa mattina presto le Confraternite che parteciperanno oggi a Vasto al "XI Cammino Interregionale di Fraternità delle Confraternite di Abruzzo e Molise". Provengono da tutto il centro sud e la più folta è la delegazione che giunge da Avezzano, presenti anche tanti giovani in un momento in cui la Chiesa forse non sta attraversano un periodo di grande serenità. La giornata si è aperta con il convegno dal titolo "Nostra gloria è la Croce di Cristo" che si è tenuto presso la chiesa del Carmine. Qui erano presenti tanti fedeli che hanno partecipato con grande attenzione all'evento.

Il convegno è stato moderato dal giornalista Pino Cavuoti e vi hanno preso parte Antonio D'Annunzio che è il coordinatore delle Confraternite vastesi, il Sindaco Francesco Menna, Augusto Sardellone che è il coordinatore interregionale Abruzzo-Molise, don Vincenzo Piccioni che ha il ruolo di assistente spirituale del coordinamento interregionale delle Confraternite di Abruzzo-Molise, il professor don Gianni Carozza, don Gianfranco Travaglini a cui è stata affida la preghiera iniziale e Francesco Antonetti presidente nazionale confederazione Confraternite Diocesi d'Italia a cui sono state affidate le conclusioni finali dell'incontro.

