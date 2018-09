Quanto corre Bukura: il docu-film sulla Carrese al Festival Avanti «Film Italien Contemporain!»

CHIEUTI. Ne ha fatta di strada l’opera prima sulla Carrese di Chieuti, il film-documentario Bukura, realizzato da Giuseppe Barile e presentato anche lo scorso 18 agosto a San Martino in Pensilis. «Siamo felici di annunciarvi che Bukura - La corsa per la Gloria è stato selezionato per la partecipazione al Festival Avanti - Film Italien Contemporain! Torneremo in Francia a metà settembre! Nella foto siamo con Renaud Olivero, fotografo e direttore del Ciné Ubaye!» In bocca al lupo a Giuseppe, a tutti i suoi collaboratori e a Bukura.