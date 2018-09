Atto vandalico contro la Lega a Isernia, solidarietà dalla Tartaglione

ISERNIA. «Non posso che esprimere solidarietà, a nome di tutto il movimento molisano di Forza Italia, alla consigliera regionale Mena Calenda. L'atto vandalico, scoperto stamane a Isernia presso la sede della Lega, non deve essere sottovalutato ma merita attenzione e ci obbliga tutti ad assumere un atteggiamento responsabile. Ai tempi dei social, si assiste a volte a un imbarbarimento dei linguaggi che purtroppo va ben oltre la normale dialettica democratica. La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica».

Con questa dichiarazione, l'onorevole azzurra Annaelsa Tartaglione ha espresso la sua solidarietà politica e personale alla Lega e alla consigliera Filomena Calenda sull'atto vandalico compiuto ai danni del movimento capeggiato da Salvini.