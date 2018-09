«Difendiamo le eccellenze della Sanità pubblica molisana»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una lettera del dottor Gianfranco Totaro, presidente del sindacato medico 118- Fimmg, in cui sottolinea come il reparto di oculistica all'ospedale di Termoli fatica a decollare, e la gente del basso Molise è costretta a pagare per non aspettare tempi troppo lunghi.

«Il paziente I.M. di 92 anni circa, residente in basso Molise, è affetto da cataratta e decide di operarsi, ma purtroppo i tempi di attesa non sono quelli auspicabili per un novantaduenne (i tempi che il Signore concederà al paziente si immagina non saranno proprio lunghissimi). Allora, senza polemica e con pragmatismo, decide di rivolgersi ad una clinica privata di Campobasso .

Costo: circa 1300 euro più il costo delle visite ambulatoriali, con intervento fissato intorno alla metà di settembre.

E' importante sottolineare l'antieconomicità non solo per il paziente, ma anche per le casse del nostro Sistema Sanitario Regionale, in quanto questo paziente farà, prima del ricovero e con costi a carico del Pubblico, gli esami di laboratorio, la visita cardiologica ed elettrocardiogramma etc. etc. che porterà per l'intervento. Inoltre la clinica privata non ha costi fissi e morti del P.S, della Rianimazione e se ci fossero complicazioni estreme il paziente verrebbe trasferito presso l'Ospedale pubblico per le cure del caso.

In pratica il sistema sanitario pubblico al servizio del privato, con guadagni legittimamente certi per il privato ed esclusivamente spese per il Servizio sanitario del Molise.

L'ottimo reparto di Oculistica di Termoli con i migliori medici, sta lavorando nel pieno delle possibilità di servizio? E' stato messo nelle condizioni di operare a pieno regime con la sufficiente assegnazione delle sale operatorie del S.Timoteo di Termoli con assegnazione degli anestesisti? Quante sedute settimanali di chirurgia oculistica sono previste, forse solo una? Sicuramente troppo poche o comunque largamente insufficienti a garantire le enormi richieste dei cittadini, anche di fuori regione, e non permette al reparto di lavorare a pieno regime.

E' necessario quanto urgente mettere il più presto possibile il reparto di oculistica di Termoli in condizione di esprimere tutte le encomiabili capacità per il bene comune ed arrivare ad esprimere tutte le grandissime potenzialità che ad oggi restano inespresse e scarsamente valorizzate.

Un' altra eccellenza del basso Molise e dell'ospedale di Termoli (ex Larino) che rischia di essere messa in discussione per motivi logistici estranei alla capacità e alla qualità del reparto, come sta già avvenendo per la Ginecologia e potrebbe succedere per la Pediatria/Neonatologia, l'Otorino e così via con lo stesso effetto domino che ha già colpito l'ospedale di Larino, determinandone la chiusura.

La sanità pubblica in basso Molise va difesa perchè i venti nazionali delle centralizzazioni a tutti i costi sono impetuosi e non si curano di sacche di popolazioni di scarso interesse elettorale come il Molise, che verrebbero ulteriormente ulteriormente penalizzate dalla logica organizzative dei larghi numeri e della economia di "scala".