Aida Romagnuolo: “Bregantini risveglia la dormiente Cgil molisana”

SAN GIOVANNI ROTONDO. Considerazioni di Aida Romagnuolo in contro risposta al vescovo Bregantini e alla Cgil, soprattutto contro quest'ultima a suo dire "risvegliatasi" solo adesso dopo anni di letargo.

"Con grande senso di responsabilità e animo cristiano, prendo dunque atto della tempestiva risposta del vescovo Bregantini al mio intervento di soli pochi giorni fa e concernente le sue esternazioni, circa l'indecenza della politica di Salvini sui migranti.

La sua risposta, non fa altro che confermare la bontà delle mie considerazioni e cioè che per nessuna ragione le mie dichiarazioni, sono da considerare come strumentalizzazione politica.

Il vescovo Bregantini, risponde o interviene prevalentemente quando si instaura un dibattito con una ben nota parte politica ma, ribadisco, è anche vero che nessuna sua voce si è levata quando si è trattato di stigmatizzare la condotta davvero poco ortodossa di un sacerdote condannato, oppure, tra le attività del suo ministero, di vederlo rarissimamente nelle parrocchie ad incontrare i suoi sacerdoti e i loro fedeli.

Respingo pertanto, perché prive di ogni fondamento, le affermazioni della resuscitata CGIL a sostegno dell’alto prelato e concernenti la gratuità delle dichiarazioni da me fatte. Al riguardo, non posso compiacermi del "risveglio" della CGIL, silente - insieme a Bregantini - e davvero poco incisiva in questi ultimi anni di Governo Frattura, che ha visto arretrare economicamente e conseguentemente socialmente e moralmente la nostra Regione.

Basti solo considerare solo quante aziende sono rimaste chiuse e quanti posti di lavoro si sono persi in spregio ai più elementari principi solidaristici, punto di incontro della morale laica e di quella cristiana.

Rassicuro pertanto il redivivo Sandro Del Fattore, firmatario del comunicato della CGIL, invitandolo a riflettere serenamente considerato che nessuna arroganza o violenza vi è stata nelle nostre parole di leghisti, perché di animoso e di nervoso ci sono solo le sue gratuite esternazioni.

Ed il suo tono utilizzato, davvero stupisce, visto che non ne ricordo uno analogo negli ultimi tempi a sostegno di disoccupati e cassintegrati.

Concludo confermando, che la difesa dei nostri cittadini e del nostro territorio è al primo punto dell'agenda della Lega. Ed infatti, lo stiamo dimostrando quotidianamente e concretamente a tutti livelli, e non con facili slogan.

Mi permetto rammentare al segretario Fattore e al vescovo Bregantini, che le loro difese non possono essere a intermittenza ma, al contrario, devono costituire una partecipazione costante, a prescindere dal colore del Governo in carica".