Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia : il quattro settembre la selezione

CAMPOBASSO. UniMol è pronta ad accogliere le Studentesse e gli Studenti in arrivo da molte regioni e province italiane, oltreché naturalmente dal Molise, per sostenere il test di ammissione per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.



L’appuntamento è dalle ore 8.00 nell’area del Campus universitario di Vazzieri a Campobasso. Come in tutte le precedenti tornate concorsuali la sede della prova sarà il Secondo Edificio Polifunzionale in Via F. de Sanctis.



Si tratta di un momento particolarmente sentito e significativo che coinvolge reciprocamente giovani e le rispettive famiglie. Tutti accomunati da un’idea di scelta futura che inizia a prendere forma con la prima, essenziale, tappa: quella del test di ammissione per accedere a Medicina e Chirurgia.



E dunque UniMol per accompagnare giovani e famiglie che insieme hanno scelto l’UniMol, partecipando alla prova di ammissione del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, come ormai è prassi da diversi anni, negli spazi esterni, antistanti al Secondo Edificio Polifunzionale, ha provveduto ad allestire appositi stand per garantire l’accoglienza anche alle famiglie ed agli eventuali accompagnatori dei candidati; è stato previsto inoltre uno spazio nel quale sarà fruibile per tutti un punto di ristoro con servizio bar, un servizio di assistenza sanitaria e saranno anche destinate apposite aree per il parcheggio con collegamento pedonale tra edifici universitari.



Ed in più sono state previste, per chi fosse interessato, visite guidate alle Strutture universitarie: Segreterie didattiche, Aule didattiche, studio, informatiche e multimediali, Biblioteca di Ateneo ed il PalaUnimol.



Non mancheranno poi nel corso della mattinata spunti e opportunità per sottolineare l’attenzione che UniMol rivolge ai propri Studenti: primo fra tutti il Servizio Trasporti Gratis con navette e linee dedicate per alcuni collegamenti regionali ed extraregionali oltreché l’abbonamento gratuito sui trasporti pubblici del territorio molisano.



Cosi come sarà posto l’accento sui Servizi legati agli aspetti di residenzialità con le visite guidate agli Alloggi universitari, al Collegio medico ed al Polo didattico di Medicina e Chirurgia.