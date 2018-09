Nuova edizione del Premio Giotto, opportunità anche per le scuole molisane

CAMPOBASSO. Dalle materne alle secondarie di primo grado: i concorsi che F.I.L.A. porta ormai da anni nelle scuole sono il supporto concreto dell’Azienda al mondo dei giovani studenti e alla scuola che vivono ogni giorno, il sostegno per una “crescita a colori”, in armonia con l’arte e la creatività.

Il Premio GIOTTO “La Matita delle Idee”parla il linguaggio dei più piccoli. Rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia, è un concorso che stimola alla condivisione, al lavoro sinergico di ogni Istituto nel suo insieme e non dei singoli studenti, uno spunto a riflettere, ma con la leggerezza e l’immediatezza tipica dei bambini. Ogni anno il lancio di un tema che tocca da vicino le scuole italiane, parte del vissuto e della quotidianità dei più piccoli. Il primo premio vuole essere un segno tangibile nel dare spazio all’arte: per questo F.I.L.A. realizza nella scuola vincitrice un’aula creativa del valore di 25mila euro completa di ogni prodotto utile a disegnare, colorare, plasmare, modellare, dar forma alla fantasia.

La nuova edizione propone inoltre un’altra grande opportunità: una scuola per ogni regione d’Italia sarà premiata con un dono speciale, una maxi fornitura didattica di prodotti GIOTTO e una mini biblioteca Fabbri Editori. Un incentivo in più per partecipare e coltivare la creatività.

Chiusa l’edizione “Scuola in Gioco Ovvero imparare giocando”, che ha visto al primo posto l’Istituto Comprensivo Europa di Faenza,tutto è pronto per l’anno scolastico2018/19, il settimo del concorso. Il titolo sui cui i piccoli studenti dovranno lavorare, accompagnati da educatori e insegnanti, è “Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’armonia”. Il tema centrale è appunto l’armonia, quella che scopriamo posando lo sguardo sulla natura e sul suo perfetto equilibrio compositivo fatto di forme e di colori. Quell’armonia che è anche al centro dell’arte, dalla sua comparsa sulla terra fino al postmodernismo. Le scuole sono così invitate a interpretare e sviluppare questa tematica liberandosi dal caos della contemporaneità, dare la propria interpretazione di armonia al fine di trovare l’equilibrio. Un percorso che parte dalla ricerca, esplorando i percorsi che portano dalla forma alla sua collocazione nello spazio, per poi passare alla fase esperienziale, per potenziare la creatività espressiva attraverso i colori e i legami naturali che li completano.

Tutti i dettagli sul sito dedicato www.lamatitadelle.it