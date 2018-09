Polisportiva Gambatesa battuta dal Termoli 2016

TERMOLI. Se pare già sia bufera sulla società sportiva Città di Termoli, così non è per l’altra formazione locale, il Termoli 2016, che in Coppa Italia ha battuto una formazione di categoria superiore come la ostica Polisportiva Gambatesa, un successo di misura 1-0, quello maturato a vantaggio degli adriatici. Ottimo viatico per l’inizio del campionato regionale di Promozione. Il gol della vittoria è stato siglato al 72esimo da Impicciatore. Esordio da ricordare, dunque, per mister Zito, alla guida della franchigia da pochi mesi.