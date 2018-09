In arrivo le “Molympiadi 2018”: le prime nella città di Termoli

TERMOLI. La vita del Centro Diurno “Chesensoha” del Centro di Salute Mentale di Termoli è contraddistinta anche dalla vivacità nello svolgimento della pratica sportiva.

Le “Molympiadi” saranno organizzate per la prima volta nella città di Termoli, e si svolgeranno nelle seguenti giornate:

5 settembre, bocce ore 10.30, presso il bocciodromo Madonna delle Grazie in Via Asia 1.

6 settembre, freccette ore 10.30, presso il Circolo 78 in Via Saverio Cannarsa 15.

12 settembre, golf ore 10, presso il Golf Club Termoli in C.da Pozzo Pisano 1.

15 settembre, tiro con l’arco ore 10, presso Il Vagabondo Punto Sosta Camper Sport e Cultura in via Asia 35.

La cerimonia di chiusura e le premiazioni sono previste nella giornata del 15 settembre a seguito della competizione sportiva.

«Siamo alla volta delle “Molympiadi” - hanno detto le ideatrici del progetto Valeria e Natascia - una manifestazione sportiva fortemente voluta dall'equipe del Centro Diurno».

Valeria e Natascia, sono le volontarie del Servizio Civile Nazionale dell’ Associazione dei familiari “Incontrarsi”.

«L’idea è stata quella di organizzare un’insolita olimpiade scegliendo sport mai praticati dagli utenti come: golf, tiro con l’arco, bocce e freccette.

Dopo una serie di contatti e coinvolgendo le varie associazioni sportive, è stata realizzata una rete con: Golf Club Termoli, Società Bocciofila, Arcieri del Castello Svevo e Circolo 78, che da subito hanno accolto con entusiasmo il progetto “Molympiadi” e si sono resi pienamente disponibili alla collaborazione con il Centro Diurno e il mondo del sociale.

Ogni associazione ha messo a disposizione la propria struttura sportiva e un esperto, che con attenzione e premura ha avviato gli iscritti alla conoscenza e alla pratica di ogni singola disciplina: per il golf il maestro Giancarlo Mancini, per le bocce Luigi Vigilante, per il tiro con l’arco il maestro Gianni Ficca e per le freccette Marco D’Angelo.

Il Centro Diurno si ritiene fortemente soddisfatto per il progetto “Molympiadi”, perché ha permesso ai partecipanti di sviluppare un forte senso di appartenenza al gruppo e il rispetto per le discipline praticate, oltre alla migliore conoscenza del territorio, alla nascita di nuove relazioni e all’ottima sinergia con le associazioni sportive.

Per tutti è stata un esperienza carica di aspettative, curiosità, ironia, intesa, adrenalina, gioco di squadra, amicizia e tantissimo divertimento!

Per tutto questo e tanto altro, il centro diurno “Chesensoha” ringrazia tutti i soggetti coinvolti che hanno contribuito alla realizzazione di tale progetto e invita gli sportivi e non a partecipare a questa piccola ma Grande iniziativa».