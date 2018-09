Castelmauro rinnova la sua fede per la Madonna della Salute

CASTELMAURO. L'antica devozione si rinnova anche quest'anno a Castelmauro: quattro i giorni di solenni celebrazioni in onore della Madonna della Salute. il giorno 7 settembre è la tradizionale Fiera mercato ad aprire i festeggiamenti, ma a sera tutta Castelmauro si ritrova per il momento più sentito e atteso dell'anno. Alle ore 20:00, muovendo dal Santuario, una suggestiva fiaccolata accompagnerà l'effigie della Madonna della Salute, vestita dell'oro votivo, sino in paese, dove migliaia di fedeli attendono, in devoto raccoglimento, di poter ammirare il dolcissimo volto della Santa Vergine. Lungo il cammino, il tradizionale spettacolo pirotecnico che renderà onore alla Madonna. Le funzioni religiose della serata si concluderanno con la celebrazione Eucaristica.

il giorno seguente, le due squadre "Giovani" ed ""Anziani", si contenderanno, in un'asta economica, l'onore di poter portare in spalla la statua della Madonna, durante le processioni che nei giorni successivi attraverseranno le vie del paese.

In Piazza del Popolo il ricco programma degli eventi: giochi ricreativi, palo della cuccagna, aste di prodotti tipici animeranno i pomeriggi di festa, mentre le serate vedranno il giorno 8 settembre alle 21:30 il concerto di "Mietta" ed il giorno 9 settembre alle 21:00 il concerto bandistico "Gioia del Colle ".

Il 10 settembre alle 8:00 la processione che riaccompagnerà la Madonna della Salute presso la sua dimora e segnerà la chiusura delle festività.