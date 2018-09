Detto fatto, delimitata dai Vigili del fuoco la fermata pericolante

TERMOLI. La segnalazione fatta da Termolionline è stata subito presa in esame dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, all’opera ieri in via degli Abeti, dopo che è emersa la condizione di rischio per la pubblica incolumità di una cabina alla fermata del trasporto urbano.

Per questo, gli uomini del 115 sono intervenuti e hanno transennato la cabina, segnalando al Comune di Termoli, che ha la competenza a intervenire, di ripristinare la fermata in sicurezza oppure di sostituire l’arredo urbano.