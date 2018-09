Alla chiesa del cimitero i funerali dell'ex manager Asrem Carmine Ruta

TERMOLI. La discrezione della sua presenza, dopo che non è più stato manager dell'Asrem, ha fatto sì che in pochi sapessero che vivesse ancora in Molise a Termoli. Sono stati celebrati oggi i funerali del 71enne Carmine Carlo Ruta, nel 2012 al vertice dell'Azienda sanitaria molisana, con in dote un piano di ristrutturazione della rete ospedaliera forse più efficace di quelli attuali. Ruta si è spento al reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale San Timoteo di Termoli nella serata di lunedì 3 settembre, dove era ricoverato a causa di un male incurabile. I funerali sono stati celebrati alle 16 nella chiesa del cimitero. I familiari hanno ringraziato il personale del reparto per l'assistenza prodigata, in particolare il dottor Nicola Rocchia, per la disponibilità, l'umanità e l'amicizia dimostrata. Alla famiglia Ruta il cordoglio di Termolionline.