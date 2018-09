Il Generale Carlo Cerrina in visita istituzionale dal Rettore Gianmaria Palmieri

CAMPOBASSO. Il Rettore, Gianmaria Palmieri, presso gli Uffici del Rettorato del II Edificio Polifunzionale, in via De Sanctis a Campobasso, ha ricevuto oggi 6 settembre, in un incontro istituzionale di benvenuto e di conoscenza, il Generale di Brigata Carlo Cerrina da pochi giorni al vertice del Comando Legione Carabinieri Abruzzo-Molise.

Condivisione di intenti e piena consapevolezza della necessità di continuare a tener sempre vivo e costante il rapporto di cooperazione e dialogo tra le rispettive istituzioni sono stati i caratteri distintivi che sin da subito sono emersi dall’incontro oltreché un clima di assoluta cordialità.

Il Rettore Palmieri ha inteso poi esprimere un pensiero augurale e di gratitudine, per il lavoro svolto in Molise al servizio delle Istituzioni e dei cittadini, e per la fattiva sinergia nei diversi momenti di collaborazione interistituzionale, al Gen. B. Michele Sirimarco, chiamato ad un nuovo e prestigioso incarico.