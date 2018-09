"Art and sounds", il suono e le immagini si fondono nella mostra al Castello Svevo

TERMOLI. S'inaugura domani, sabato 8 settembre, alle 19,00 al castello di Termoli, la mostra d'arte contemporanea ART AND SOUNDS a cura dei Cantieri Creativi.

L'associazione dei Cantieri Creativi promuove libri, incontri culturali e crea un laboratorio d'idee attorno all'arte per avvicinare l'arte alla gente, nella ricerca comune del senso del vivere e per intravedere nuove strade da percorrere in una società sempre più complessa e articolata e spesso anche disperata, che l'arte contemporanea esprime, indaga, rivela.

ART AND SOUNDS, arte e suoni, è un titolo che allude alle diverse possibilità percettive che l'uomo possiede e, poiché il suono ne è la più astratta e sublime, come in Kandinsky, le forme e i colori anelano a trasformare la visione in percezione sonora e viceversa, per portare la vita all'interno dell'arte. Suoni sono anche le parole che accompagnano alcune opere.