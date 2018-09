Stato di emergenza, Mazzuto: «Salvini ha dimostrato il suo interesse per il Molise»

CAMPOBASSO. A seguito dell’ufficialità del riconoscimento dello stato di emergenza in Molise, deliberato dal Consiglio dei Ministri dopo il susseguirsi dei terremoti avvenuti nello scorso mese di agosto, il Coordinatore Regionale Luigi Mazzuto esprime «grande soddisfazione per l’impegno assunto dal Consiglio dei Ministri e in particolare dal nostro leader Matteo Salvini che ha comprovato, per l’ennesima volta, il suo ingente interessamento verso la nostra regione, dimostrando di voler assumere un ruolo attivo e partecipe nelle vicende che coinvolgono il Molise».

E continua: «nonostante i gravi fatti che hanno negativamente interessato la città di Genova, in contemporanea con i terremoti che hanno colpito la nostra regione, il leader leghista Salvini ha confermato che il Molise non è una regione che sarà abbandonata dal governo centrale, manifestando altresì grande responsabilità istituzionale, che sarà sicuro esempio per tutte le componenti dello Stato».

Nella conferenza stampa dell’8 settembre a Termoli (hotel Meridiano ore 11.00) e nell’incontro programmato per il giorno 10 settembre (hotel Rinascimento ore 20.30) con il responsabile regionale della Lega Giovani, On. Andrea Crippa, saranno approfonditi un po’ tutti i temi sul tappeto oggi riguardanti il Molise.