Stato di emergenza, Romagnuolo: «Nessun cittadino deve restare indietro»

CAMPOBASSO. «Finalmente, dopo una strenua attesa che sembrava non finire mai, il consiglio dei Ministri ha doverosamente riconosciuto lo stato di emergenza per le aree del Molise colpite dal terremoto del mese scorso. Un terremoto che ha creato serissimi danni in alcuni comuni della provincia di Campobasso e che ha visto in Montecilfone il suo epicentro». È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione Molise. «Sono convinta», ha continuato la Romagnuolo, «che a parte i modesti due milioni di euro garantiti e deliberati dal Governo, dopo una seria e rigorosa ricognizione tecnica, si potrà chiedere il definitivo conto ai ministri competenti, per i reali interventi che necessitano i nostri comuni duramente provati. In particolare, bisogna immediatamente intervenire in quelle aree che, dal giorno del sisma, stanno patendo quotidianamente un malessere alla quale i cittadini non erano abituati.

«Sono del parere, ha ancora detto Romagnuolo, che con questo provvedimento, il presidente Toma saprà trarne, anche come Commissario per la ricostruzione, tutti quei vantaggi capaci di supportare tutte le spese per la ricostruzione. Nessun cittadino, ha concluso Romagnuolo, nessuna abitazione, deve restare indietro».