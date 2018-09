Giuseppina Occhionero: “Micaela Fanelli replica ma non risponde”

CAMPOMARINO. Giuseppina Occhionero replica alle critiche di Micaela Fanelli, dopo la risposta della consigliera regionale del Pd alle affermazioni della Parlamentare.

«Micaela Fanelli replica ma non risponde. Le parole della consigliera regionale sono dettate da una inaspettata acredine e un ingiustificato livore. È l'evidente segno di un nervosismo più che giustificato, considerato che la notizia della collaborazione da assessore esterno in una giunta a guida centrodestra è stata rivelata dalla stampa (peraltro già una decina di giorni fa) e non comunicata dalla diretta interessata che, invece, l'aveva tenuta volutamente nel cassetto.

Una rappresentante delle istituzioni del suo livello avrebbe dovuto quantomeno mettere al corrente il partito di questa scelta e poi spiegarne le ragioni ai propri elettori. Invece la strada preferita è quella dell'attacco personale e non della risposta politica. Alla Fanelli, della quale pure avevo riconosciuto le qualità di amministratrice dimostrate nel suo mandato da sindaco, voglio allora ricordare che nelle sue mani il Partito Democratico ha raccolto le più cocenti e dolorose sconfitte nelle storia elettorale della regione. Mi chiedo, allora, se non sia dipeso dal fatto che quelle mani tutto facevano fuorché attuare una politica di sinistra.

Le scelte di oggi e i risultati di ieri, purtroppo, stanno lì a dimostrarlo senza possibilità di smentita.

Proprio oggi che è fondamentale costruire un'alternativa a lega e 5 stelle nessuno può più permettersi elementi di ambiguità che portano solo al distacco tra politica e cittadini».

Giuseppina Occhionero