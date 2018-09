Convocato Consiglio regionale: Zes, ambiente e turismo all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale del Molise è stato convocato per martedi 11 settembre 2018, alle ore 10:30, nell'aula del Consiglio sita in via IV novembre a Campobasso, per la trattazione degli argomenti iscritti nell'allegato ordine del giomo.

N. 1 Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 24.05.2018: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Molise 2018-2020. Adozione del «piano degli indicatori e del risultati attesi di Bilancio», ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni"

N. 2 Interrogazione con risposta scritta e orale a firma del Consigliere Greco ad oggetto "Tempi di consegna del polo scolastico di Agnone".

N. 3 Interpellanza a firma del consiglieri Fontana, Greco, Primiani, De Chirico ad oggetto "Servizio di gestione dell'area portuale di Termoli".

N. 4 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Attuazione Decreto legge n. 91 del 2017 ZES in Molise"

[lnviata (pec) al Presidente della Giunta regionale e ai Consiglieri regional' (mail istituzionale) con prot. n. 6827/18 del 27 giugno 2018.]

N. 5 Interpellanza, a firma del consiglieri Nola, Greco, Primiani, De Chirico, Fontana e Manzo, ad oggetto "Situazione dei Consorzi di bonifica e necessity di una nuova legge di riforma"

N. 6 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma del consigliere Scunclo, ad oggetto "Applicazione Decreto Madia (d.lgs. 75/2017)

N. 7 Interpellanza, a firma del consiglieri Greco, Primiani, Manzo, De Chirico, Nola, Fontana, ad oggetto "Situazione dei lavoratori precari "storici" - ex lavoratori ASReM"

N. 8 Interpellanza, a firma del consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Informazioni circa la linea politica the it Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alle Politiche per l'immigrazione intendono perseguire sul terra del migranti presenti

N. 9 Interrogazione con risposta orale e scritta a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Nola ad oggetto "Modalita di assegnazione dei fondi relativi al "dissesto idrogeologico, cambiamento climatico e prevenzione e gestione dei rischi ambientali", determinazione del IV Dipartimento n. 89 del 17-04.2018>. [Prima iscrizione seduta del 6 luglio 2018]

N. 10 lnterpellanza, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo, De Chirico, Nola, Fontana e Greco, ad oggetto "la linea che iI Presidente e la Giunta regionale intendono seguire a proposito della recente designazione del CDA di Finmolise s.p.a. avvenuta con D.G. 203 dell'11.04.2018"

N. 11 lnterpellanza, a firma dei consiglieri Primiani, De Chirico, Greco, Nola, Manzo e Fontana, concernente "gli atti che it Presidente e la Giunta regionale intendono adottare nel breve periodo rispetto alla difficile situazione finanziaria in cui versa la society partecipata in liquidazione Korai S.R.L."

N. 12 lnterpellanza, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, De Chirico, Nola, Fontana e Manzo, ad oggetto "Supporto alle manifestazioni turistiche e cultural' di interesse regionale per l'anno 2018"

N. 13 lnterpellanza, a firma dei consiglieri Manzo e Nola, ad oggetto "Remunerazione personale dipendente Strutture San Stef. A.R. - CRM"

N. 14 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Fontana, Manzo, De Chirico, Nola, ad oggetto "Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma"

N. 15 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto << Movimento franoso interessante la S.S. 645 "Fondovalle del tappino" al km 18+600 in agro di Pietracatella (CB). Impegno all'ANAS ed all'Amministrazione regionale per l'adozione di interventi urgenti »

N. 16 Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "riorganizzazione Rete (Molise) UNITARIA ENEL (Soppressione nel Molise di ulterior' units operative Enel. Adesione all'azione intrapresa dalle rappresentanze dei lavoratori)"

N. 17 Interrogazione con risposta orale, a firma del consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Manzo, Fontana e Nola, ad oggetto "riscossione bolli auto".

N. 18 Relazione annuale del Garante regionale del diritti della persona (L.R. n. 17/2015) [X1 LEGISLATURA]