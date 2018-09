Chiara Iovine balza in testa al concorso "MIss del web", c'è ancora tempo per votarla

TERMOLI. E' balzata in vetta alla classifica del voto del concorso Miss del web. Quasi raddoppiati i consensi in appena 24 ore per la 19enne termolese Chiara Iovine, la neo diplomata del liceo artistico Jacovitti che sta partecipando alle selezioni regionali di Miss Mondo.

Il rinvio di una manifestazione legata al cartellone settembrino del capoluogo, a causa del maltempo, ha lasciato aperti i termini per poterla cliccare e scegliere. Da qui l'invito a profondere l'ultimo sforzo per mantenerla in vetta.

Per votarla puoi cliccare qui.