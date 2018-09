TERMOLI. CasaPound Italia esprime apprezzamento per la scelta del Comune di Termoli di installare dei faretti per illuminare il monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto.

“Siamo lieti che il Comune di Termoli abbia accolto la nostra proposta, presentata in via ufficiale tramite lettera inviata per Posta Elettronica Certificata, di predisporre l’illuminazione del monumento quale gesto di omaggio ai caduti nel Centenario della Vittoria della Grande Guerra”. Così Agostino Di Giacomo, responsabile molisano di CasaPound Italia, in una nota.

“Un ringraziamento – prosegue Di Giacomo - va al dirigente dei lavori pubblici Ingegner Gianfranco Bove per aver provveduto in soli otto giorni dall’invio della lettera all'installazione dei faretti. Auspichiamo ora che, come da noi richiesto e come già realizzato per l’illuminazione del municipio, in occasione del 4 novembre i faretti siano illuminati col tricolore, a simboleggiare il sacrificio compiuto per l'Italia. Sarebbe inoltre un segnale importante se le amministrazioni dei tanti comuni molisani i cui monumenti sono sprovvisti di illuminazione provvedessero in maniera analoga. Da parte nostra, proseguiremo con le iniziative a Termoli ed in tutto il territorio regionale per la valorizzazione della memoria della Grande Guerra e dell’identità nazionale italiana”.