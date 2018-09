Fondazione Molise Cultura: “La mostra di Brunetti vola in Germania”

GERMANIA. "Non Aprire Che All'Oscuro" la mostra di Flavio Brunetti, produzione della Fondazione Molise Cultura, valica i confini nazionali, con la forza delle sue immagini e con le bellissime traduzioni di Marnie Ruospo. E’ la prima volta che la Fondazione Molise realizza e esporta fuori dai confini italiani una raccolta così ricca ed emozionante.

"Il Volto dell'Addio", suggestiva e alta analisi critica di Fabio Mastropietro, "The face of farewell", costituirà il percorso emotivo e la lettura filosofica e antropologica della mostra.

Le splendide opere sono partite sull'aereo per l'allestimento in Bocholt, città della alta Reniana in Germania. E da lì, dopo, è quasi certo, le opere saranno in mostra anche in altre città tedesche. Rimarranno in esposizione a Bocholt dal 10 al 21 settembre.

“Un grazie a Italiaclub, Associazione molto dinamica tedesca, - ha dichiarato l’autore Flavio Brunetti - che quest'anno compie il cinquantenario della sua costituzione e al Comune di Bocholt. Per me è una vera emozione!”.

Un risultato estremamente positivo anche per la Fondazione Molise Cultura che nei mesi scorsi aveva raggiunto, in un mese di esposizione, 2000 visitatori, 2000 visitatori anche a Casacalenda e 2000 a Venafro.