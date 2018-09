TERMOLI. Mancano due giorni alla chiusura delle iscrizioni per la Prima edizione del "Trofeo Svevia Città di Termoli" manifestazione podistica che si svolgerà domenica 16 Settembre nelle vie del centro della cittadina adriatica.

Le iscrizioni per la gara competitiva sui 9.9 chilometri al costo di euro 10 potranno essere effettuate on line sul sito www.icron.it , mentre per le manifestazioni non competitive e le gare per i più giovani ci si potrà iscrivere direttamente la mattina del 16 Settembre presso gli stands predisposti dall'Athletic Club Termoli società organizzatrice dell'evento in piazza Sant'Antonio a Termoli a partire dalle ore 9 e 45.

Saranno premiati i primi tre assoluti della categoria Maschile e Femminile inoltre i primi tre di categoria junior/promesse/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM70/SM75-95 unica, ed in campo femminile junior/promesse/SF/SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65-95 unica.

Saranno inoltre premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati con rimborsi spese; le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 20 atleti classificati.

Saranno premiati inoltre gli atleti classificatisi 50°,100°, 150°,200°,250°,300°,350°,400°,450°,500°.

A tutti gli atleti che taglieranno il traguardo verrà consegnato un ricco pacco gara che prevede indumento tecnico integratori e prodotti alimentari .

La competizione agonistica si svolgerà lungo un circuito di poco più di tre chilometri che dovrà essere ripetuto tre volte che si snoda nelle vie principali del centro cittadino di Termoli e del suo Borgo Antico.

Al termine delle competizioni è previsto un ricco ristoro con bevande alimenti ed integratori e la premiazione degli atleti giunti a premio nelle diverse categoria. E come detto sono previste competizioni collaterali non agonistiche rivolte ai più giovani ed a chiunque voglia mettersi in gioco e percorrere le vie cittadine.