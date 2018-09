CAMPOBASSO. Gli auguri di Filomena Calenda per l’inizio del nuovo anno scolastico, che partirà domani 13 settembre.

"Ancora qualche ora e la campanella darà il via al nuovo anno scolastico.

Studenti e insegnanti si ritroveranno tra quei banchi ad animare quel rito fatto di emozioni e sensazioni.

La scuola è l’Istituzione, che insieme alla famiglia gioca un ruolo fondamentale nella società e proprio la Scuola è chiamata a svolgere il delicato compito dell’ educazione e formazione di un individuo. La Scuola impartisce non solo insegnamenti didattici, ma anche e soprattutto lezioni di vita ai nostri giovani, il nostro futuro. I miei più sinceri auguri vanno proprio ai protagonisti, agli oltre 39 mila studenti, ai genitori, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale non docente. Ognuno di noi sarà chiamato a svolgere il proprio ruolo chiave in questo gioco di squadra per la crescita dei nostri figli, ciascuno per le proprie competenze. L’augurio è che sia un anno sereno, ricco di esperienze positive, fatto di sorrisi, strette di mano e di una sana e consapevole reciprocità".

Filomena Calenda