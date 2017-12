Sono ben sei i miliardi di euro di sprechi nella sanità

LARINO. Sono ben sei i miliardi di sprechi per la Sanità. Il rapporto della Fondazione “Gimbe” individua 53 tipologie di sprechi, organizzate in 9 categorie. Tutte insieme erodono circa 5-6 miliardi di euro di spesa pubblica. Il denaro risulta sottratto (direttamente o indirettamente) da fenomeni corruttivi e/o da comportamenti opportunistici influenzati da conflitti di interesse, che non configurano necessariamente reati o illeciti amministrativi. In prevalenza le iniziative istituzionali (dell'Autorità anticorruzione e dell'Agenas) mirano prevalentemente a perseguire i fenomeni squisitamente corruttivi, considerato che i conflitti di interesse, le attitudine a comportamenti illeciti e la minimizzazione del fatto illecito sono aspetti che pertengono all'etica professionale e che, più in generale, afferiscono alla società. In tale ottica, non è possibile rilevare all'orizzonte alcun impegno concreto di Ordini professionali, di società scientifiche e di associazioni di pazienti. Sono tante le Regioni che chiedono più autonomia su talune materie, ma – per quanto concerne la Sanità - già è possibile operare in autonomia. Se poi l'esperienza sia positiva o negativa, occorre meditare. I dati dimostrano che decine di modalità di organizzare l'assistenza sanitaria hanno delineato una strategia sicuramente infelice, tale da cozzare con il bisogno di universalità del Servizio.

E nelle Regioni (che prevalentemente nel Meridione non adempiono ai “livelli assistenziali di assistenza”), i cittadini dispongono di modalità di somministrazione peggiori, pur corrispondendo importi (per addizionali Irpef) più elevati al fine di risanare i conti della propria Regione per poi essere costretti a spostarsi altrove per curarsi. Nel 2016 il fenomeno della mobilità sanitaria ha spostato 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vediamo ora come si colloca l'Italia, rispetto agli altri Paesi Ue, nel rapporto tra spesa, tipo di copertura e qualità delle prestazioni. ‘Bloomberg’ colloca la Penisola sul podio perché, ad onta di una spesa pubblica inferiore alla media Ocse, l'aspettativa di vita risulta molto elevata. Tuttavia, considerato che questo risultato è dovuto anche ad altri fattori (genetica, clima, alimentazione ecc.), investire sempre meno in Sanità permette di scalare posizioni, perché questa classifica non tiene conto degli anni di vita guadagnati liberi da disabilità, dove invece gli Italiani risultano occupare gli ultimi posti.

La copertura, come documentano gli adempimenti dei Lea è universale solo sulla carta, perché dal Lazio in giù (con eccezione della Basilicata) tutte le Regioni sono inadempienti. Infine, rispetto alla qualità delle prestazioni, l' “Euro Health Consumer Index 2016” colloca l'Italia al 22° posto (su 35 Paesi). Quindi Bloomberg userebbe una metodologia discutibile che, alla fine, risulta ottimistica. L'invecchiamento della popolazione si profila come il prossimo buco nero della Sanità.

La domanda è: come affrontare il problema dell'assistenza, ivi compresa quella domiciliare. Oggi i bisogni socio-sanitari sono stimati in oltre 17 miliardi di euro, di cui 9 per l'assistenza familiare e per i servizi di badantato, 4,2 di partecipazione alle spese sociali e 4,1 di mancato reddito dei ‘caregiver’ (coloro che assistono un familiare disabile). Siamo assolutamente impreparati, sia rispetto agli investimenti necessari, sia rispetto all'offerta di servizi socio-sanitari uniformi. Il fondo per la non autosufficienza assegna solo briciole e, quindi, è assurdo che vengano fissati determinati livelli di assistenza se poi non si controlla se essi sono davvero raggiunti e non si finanziano. Ma il privato supplisce alle carenze del pubblico? Quali sono i rischi di una Sanità che diventa ‘business’? Occorrono regole esplicite per garantire una reale integrazione tra pubblico e privato, limitando competizione, duplicazione di servizi, erogazione di prestazioni inappropriate e il «doppio ruolo» dei medici. Nelle Regioni in cui questo viene adeguatamente governato i rischi del «business sanità» sono contenuti; in altre, invece, il modello regionale indebolisce il pubblico e fortifica il privato (III – fine).

