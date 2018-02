Punto di riferimento del territorio, la sicurezza in mano ai Vigili del fuoco

TERMOLI. L'intuizione era giusta, aprire il territorio del Basso Molise a una servizio locale che evitasse i viaggi della speranza a Campobasso, sempre vissuti col magone da chi apre gli occhi e vede il mare.

In un anno di istituzione dello sportello per le pratiche amministrative sulla sicurezza e le altre incombenze legate alla funzione dei Vigili del fuoco sono state quasi 200 le persone che si sono rivolte come professionisti, privati e legali rappresentanti di società al comando di contrada Pantano Alto, a Termoli.

Statistiche diffuse ieri mattina nell'ambito di una conferenza stampa che Termolionline ha diffuso in diretta Facebook, proponendo gli interventi di Aldo Ciccone, capo distaccamento del 115 e del comandante provinciale Cristina D'Angelo.





La grossa novità, dal primo marzo, per evitare appuntamenti, verranno presi appuntamenti programmati via email. Stabilendo il giorno che sarà sempre il mercoledì come adesso e il tecnico con cui parlare che non uscirà per servizio se assegnato allo sportello. Per ovvie ragioni resterà chiuso ad agosto e dicembre, mesi particolarmente sensibili.