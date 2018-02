Cambi M40 bloccati dal maltempo allo stabilimento Fca, alla Sevel salta il terzo turno

TERMOLI. Disagi per il maltempo anche nella produzione metalmeccanica. A causa del blocco del trasporto mancano allo stabilimento Sevel della Val di Sangro i cambi M40 prodotti allo stabilimento Fca di Termoli e per questo nel sito sangritano l'attività lavorativa sul terzo turno è sospesa causa mancanza materiali per blocco traffico mezzi pesanti. «Tra un paio d'ore decideremo per il primo turno di domani in quanto il blocco potrebbe essere rimosso», ci ha riferito il segretario interregionale della Fim-Cisl Domenico Bologna.